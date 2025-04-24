Новая школа станет частью архитектурного комплекса с Центром детского творчества

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Как отметил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин, в рамках представленной визуализации, которая была предварительно проработана по параметрам с проектировщиками, видно подтверждение того, что историческая часть парка будет сохранена.«Она будет не просто сохранена, а будет развиваться, в том числе в рамках дополнительного озеленения», - подчеркнул глава региона.По словам архитектора Сергея Киселева, любая школа является центром притяжения для жителей микрорайона.«Школа, ее инфраструктура и территория – фактически это общественное пространство. Место размещения в парке «Территория детства» рядом со зданием Центра детского творчества неслучайно и обосновано именно возрождением данной территории и наполнением современными рекреационными функциями данного места. Строительство школы даст толчок для развития всей территории парка и образованию некоего рекреационно-образовательного комплекса.Активный рельеф участка той части территории, на которой размещается школа, позволяет создать выразительное объемно-пространственное и архитектурное решение, являющееся не самодостаточным, а участвующим в образовании единого архитектурно-композиционного комплекса совместно со зданием Центра детского творчества. Единый объем здания школы, расположенный по рельефу, и состоящий из школы, бассейна, перехода между ними, и перехода к спортивному ядру, не только не перекрывает визуальное восприятие Центра детского творчества, являющегося высотной доминантой, а усиливает выразительность визуального акцента. И становится логичным многосложным и завершающим маркером, визуально ограничивающим территорию всего парка «Территория детства», - выразил свое мнение Сергей Киселев.«Визуализация проекта новой школы в Ленинском районе, представленная в ходе заседания правительства области, думаю, сняла все вопросы о будущем той части сквера, где гуляет большинство гостей «Территории детства». Действительно комплекс зданий, который включит в себя само суперсовременное и классное здание школы, Дворец пионеров, огромное спортивное ядро, станет огромным центром притяжения детей, развития их творческих, спортивных способностей. Важно, что спортивная составляющая будет доступна во внеурочное время для жителей окрестных домов. Мы видим, что происходит на спортплощадках новых школ в вечернее время в Солнечном. Детвора со всей округи играет в футбол, волейбол и т.д. Считаю, что такие комплексы – отличная альтернатива времяпрепровождению в гаджетах. Желаю, чтобы школа была как можно скорее построена, чтобы в Ленинском районе как можно скорее закрылся вопрос двусменного обучения», - прокомментировал председатель Общественной палаты города Николай Островский