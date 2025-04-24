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Спортивный комплекс в Репном Балашовского района станет местом притяжения для сельской молодёжи

Новости

На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы губернатор предложил внести поправки в областной бюджет. Депутаты поддержали инициативу главы региона. Теперь в рамках софинансирования на строительство многофункционального спортивно-досугового комплекса в селе Репное Балашовского района будет направлено почти 55 млн рублей.


Спортивный комплекс в Репном Балашовского района станет местом притяжения для сельской молодёжи

- Наше село постепенно приобретает иной вид. Сегодня у нас новая школа, отремонтированный Дом культуры, налажено автобусное сообщение. Будет построен и спортивный комплекс, который обязательно станет местом притяжения не только сельской молодежи, но и спортсменов из города. Приятно отметить, что губернатор Роман Викторович, понимая важность и необходимость объекта, поддерживает реализацию проекта и помогает материально, - поделилась своим мнением депутат Совета Репинского муниципального образования Елена Панкова.

Инициативу Романа Бусаргина выделить средства для софинансирования проекта прокомментировала жительница села Репное, супруга участника СВО Оксана Руднева:

- Решение правильное и своевременное. Новый спортивный комплекс станет для детей реальной мотивацией для здорового образа жизни. Ни для кого не секрет, что возможности подростков в селах не так широки, как у их сверстников из городов. Спорткомплекс поменяет ситуацию. Друзья моего сына уже планируют свой досуг с учетом работы ФОКа, а супруг, который сейчас защищает нашу страну на новых территориях, мечтает сам заниматься на его базе. Думаем, что все у нас получится.

Напомним, комплекс строится в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий».