Спортивный комплекс в Репном Балашовского района станет местом притяжения для сельской молодёжи

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- Наше село постепенно приобретает иной вид. Сегодня у нас новая школа, отремонтированный Дом культуры, налажено автобусное сообщение. Будет построен и спортивный комплекс, который обязательно станет местом притяжения не только сельской молодежи, но и спортсменов из города. Приятно отметить, что губернатор Роман Викторович, понимая важность и необходимость объекта, поддерживает реализацию проекта и помогает материально, - поделилась своим мнением депутат Совета Репинского муниципального образования Елена Панкова.Инициативу Романа Бусаргина выделить средства для софинансирования проекта прокомментировала жительница села Репное, супруга участника СВО Оксана Руднева:- Решение правильное и своевременное. Новый спортивный комплекс станет для детей реальной мотивацией для здорового образа жизни. Ни для кого не секрет, что возможности подростков в селах не так широки, как у их сверстников из городов. Спорткомплекс поменяет ситуацию. Друзья моего сына уже планируют свой досуг с учетом работы ФОКа, а супруг, который сейчас защищает нашу страну на новых территориях, мечтает сам заниматься на его базе. Думаем, что все у нас получится.Напомним, комплекс строится в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий».