23 апреля 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 23 апреля
Губернатор подарил школе № 2 портрет Героя СССР Виктора Тихонова
17:30 | 23 апреля
В Саратовской области приняты законы, расширяющие меры соцподдержки
16:00 | 23 апреля
Общественники назвали аморальным завышение цен на фрукты в областной больнице
14:11 | 23 апреля
В новом Саратовском областном клиническом онкологическом центре приступили к выполнению операций
14:05 | 23 апреля
Определены три студента РГУ нефти и газа Губкина – новые стипендиаты Фонда Юрия Лужкова
13:41 | 23 апреля
Саратовская область презентовала свои проекты на Всероссийском муниципальном инвестиционном форуме
11:30 | 23 апреля
Общественник об обновлении Парка Победы: «Этот шаг позволит сохранить память о героическом подвиге наших предков»
10:33 | 23 апреля
Саратовские школьники создали прототипы вооружений Красной Армии
18:05 | 22 апреля
Капитальный ремонт школы Пугачева создаст условия для улучшения образования сотен детей
15:58 | 22 апреля
Меры, направленные на поддержку пациентов с целиакией, стали настоящим прорывом в улучшении качества их жизни
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Губернатор подарил школе № 2 портрет Героя СССР Виктора Тихонова

Новости
Губернатор подарил школе № 2 портрет Героя СССР Виктора Тихонова


В саратовской школе № 2 появился портрет Героя Советского Союза Виктора Тихонова. Именно его имя носит учреждение.

Как рассказали учителя, такой подарок учреждению, где завершилась долгожданная масштабная реконструкция, сделал губернатор Роман Бусаргин. В школе бережно хранят историю и память о подвиге своих выпускников, поэтому портрет летчика установили у других музейных экспонатов.

Полноценные занятия в образовательной организации возобновились накануне. Работы завершили в год 110-летия учреждения и 80-летия Великой Победы.

Стоит отметить, что до реконструкции стоял вопрос о закрытии школы из-за практически аварийного состояния. В частности, полностью не функционировал 3 этаж.

Строители усилили фундамент и межэтажные перекрытия, привели в порядок стены и кровлю. Восстановление исторического фасада и лестничного пролета выделили в отдельный этап, так как эти элементы являются предметом охраны, и процесс их реконструкции сложнее технически. Главная задача, которую перед подрядчиками ставил глава региона Роман Бусаргин - сохранение исторического облика здания, современные оснащение и расширение его мощностей.

После ремонта появились дополнительные площади, что позволило перевести всех учеников на обучение в одну смену, и открыть группы продленного дня и дополнительные секции. Средняя школа №2 – единственное учебное заведение Саратова, в которой учились 5 Героев Советского Союза - участников Великой Отечественной войны: В.П. Тихонов, В.И. Симбирцев, А.И. Хользунов, В.С. Зарубин, В.А.Рогожин.