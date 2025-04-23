Губернатор подарил школе № 2 портрет Героя СССР Виктора Тихонова

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В саратовской школе № 2 появился портрет Героя Советского Союза Виктора Тихонова. Именно его имя носит учреждение.Как рассказали учителя, такой подарок учреждению, где завершилась долгожданная масштабная реконструкция, сделал губернатор Роман Бусаргин. В школе бережно хранят историю и память о подвиге своих выпускников, поэтому портрет летчика установили у других музейных экспонатов.Полноценные занятия в образовательной организации возобновились накануне. Работы завершили в год 110-летия учреждения и 80-летия Великой Победы.Стоит отметить, что до реконструкции стоял вопрос о закрытии школы из-за практически аварийного состояния. В частности, полностью не функционировал 3 этаж.Строители усилили фундамент и межэтажные перекрытия, привели в порядок стены и кровлю. Восстановление исторического фасада и лестничного пролета выделили в отдельный этап, так как эти элементы являются предметом охраны, и процесс их реконструкции сложнее технически. Главная задача, которую перед подрядчиками ставил глава региона Роман Бусаргин - сохранение исторического облика здания, современные оснащение и расширение его мощностей.После ремонта появились дополнительные площади, что позволило перевести всех учеников на обучение в одну смену, и открыть группы продленного дня и дополнительные секции. Средняя школа №2 – единственное учебное заведение Саратова, в которой учились 5 Героев Советского Союза - участников Великой Отечественной войны: В.П. Тихонов, В.И. Симбирцев, А.И. Хользунов, В.С. Зарубин, В.А.Рогожин.