В Саратовской области приняты законы, расширяющие меры соцподдержки

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По инициативе главы региона Романа Бусаргина в области увеличивается региональная ежемесячная денежная выплата детям и взрослым с диагнозом «целиакия» до 8 тысяч рублей. В настоящее время ее размер составляет 5517,20 руб. Право на выплату не зависит от материального положения семьи получателя.«С такой инициативой выступил губернатор Роман Викторович Бусаргин. Выплата будет увеличена с 1 мая 2025 года. Подчеркну, что наша область с 2021 года вошла в число 14 регионов Российской Федерации, оказывающих дополнительную материальную помощь детям с диагнозом «целиакия». Кроме того, с 2023 года в регионе выплата предоставляется также и взрослым с данным заболеванием», – отметил Денис Давыдов.Также принят законопроект, согласно которому будет увеличен круг получателей меры поддержки, связанной с газификацией жилых домов. В настоящее время ее получают 12 категорий граждан: многодетные семьи, семьи с невысоким уровнем дохода, инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и другие. Компенсация предоставляется в размере фактически произведенных расходов на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка в рамках программы догазификации. Размер компенсации составляет не более 100 тысяч рублей в отношении одного домовладения однократно.Теперь в категорию «участники специальной военной операции» будут также включены граждане, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.В целях усиления социальной защиты семей будет предусмотрена возможность выплаты компенсации в случае, если собственником жилых домов являются дети.Кроме того, принятым законопроектом дополнен перечень газоиспользующего оборудования, расходы на приобретение которого могут компенсироваться.