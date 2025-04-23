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Общественники назвали аморальным завышение цен на фрукты в областной больнице

Новости
Общественники назвали аморальным завышение цен на фрукты в областной больнице


Члены Общественной палаты 23 апреля побывали в Саратовской областной клинической больнице.

Общественники оценили обновленные отделения, ремонт которых проводился в рамках региональной программы, замененное лифтовое оборудование, новые помещения для врачей и среднего медицинского персонала, а также пообщались с пациентами.

Граждане поделились положительными отзывами о работе больницы и поблагодарили врачей, однако посетовали на работу частной торговой точки, которая располагается на втором этаже клиники в рамках буфета. Жители пояснили, что стоимость ряда продуктов там завышена в 2-3 раза. Причем речь идет о товарах, которые больше всего востребованы в лечебных организациях - фрукты и другие гостинцы, которые пациентам обычно приносят родные.

Члены Общественной палаты под руководством председателя Бориса Шинчука решили лично проверить стоимость товаров в магазине, который арендуют площадь в больнице. Сотрудники точки подготовились к приходу проверяющих - с прилавком исчезли фрукты, которые продавали по завышенным ценам. Ранее, по словам пациентов, стоимость, например, бананов за 1 кг составляла 334 рубля (при средней стоимости 150 рублей), апельсинов - 341 рубль, груш - 498 рублей.

Общественники потребовали от администратора магазина, которая оказалась на месте, объяснить ценообразование. Представитель торговой точки заявила, что они выбирают для реализации только качественный товар, а также существует фактор сезонности. По ее словам, от этого зависит и цена.

«Это аморально. Вы как ночами то спите. Наживаться на людях, которые оказались в сложной ситуации, проходят лечение и многие физически не могут сходить за витаминами в другой гастроном. Фрукты, это, можно сказать, жизненно необходимый товар в больнице. Мы все бываем в магазинах и видим реальные цены. То, что мы наблюдаем здесь, недопустимо. Это же магазин создан специально для пациентов, чтобы все было в шаговой доступности», - возмутился Борис Шинчук.

Его поддержали коллеги по Общественной палате, подчеркнув, что лечебное учреждение - не место, где бизнес должен гнаться за прибылью, тем более, используя уязвимое положение клиентов. Члены ОП заявили, что не оставят этот вопрос и потребовали пресечь практику завышения цен. По их мнению, также стоит разобраться в юридических моментах деятельности торговой точки.