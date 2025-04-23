В новом Саратовском областном клиническом онкологическом центре приступили к выполнению операций

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Новый онкодиспансер, возведенный по инициативе Вячеслава Володина, позволяет выйти на нужный уровень обеспеченности онкологическими койками, объединить все существующие онкологические мощности и значительно улучшить качество оказываемой медицинской помощи, а главное - эффективность лечения. За счет большей концентрации диагностических и лечебных служб в одном месте укоряется процесс от момента обращения пациента до начала лечения.«Проведение первой операции, в новом, оборудованном по последнему слову медицины хирургическом отделении нового онкологического центра – это знаковое событие для области. Мы планируем максимально увеличить количество операций, в том числе и высокотехнологичных. Это даст возможность увеличить продолжительность жизни пациентов, повысить качество их жизни. Поздравляю коллег с новой вехой развития онкопомощи в регионе, а пациенту желаю скорейшего восстановления после операции и выздоровления», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.