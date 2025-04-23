Саратовская область презентовала свои проекты на Всероссийском муниципальном инвестиционном форуме

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Москва вновь стала центром притяжения инвесторов и предпринимателей, собрав представителей муниципальных образований со всей страны. В рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» состоялся Всероссийский муниципальный инвестиционный форум. Это мероприятие стало уникальной платформой для инвесторов, заинтересованных в новых проектах и инициативах.Делегация Саратовской области подготовила два мультимедийных стенда, на которых демонстрировались видеоролики о районах и инвестиционных проектах.В ходе деловой программы регионом были представлены два перспективных инвестпроекта: строительство завода по глубокой переработке зерна пшеницы для производства аминокислот ООО «САРАТОВБИОТЕХ» в Балашовском районе и создание глэмпинга «Белый берег» в Красноармейском районе.Первый заместитель министра — начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности Саратовской области Вера Лазукина подчеркнула важность участия в подобного рода событиях: «Форум стал важной площадкой, где муниципалитеты могли презентовать свои возможности и привлечь внимание к актуальным проектам. Это очередная возможность продемонстрировать потенциал нашей области и наладить новые контакты».