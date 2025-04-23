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Общественник об обновлении Парка Победы: «Этот шаг позволит сохранить память о героическом подвиге наших предков»

Новости
Общественник об обновлении Парка Победы: «Этот шаг позволит сохранить память о героическом подвиге наших предков»


В Парке Победы к празднованию 80-летия Великой Победы появилась эко-тропа, заменили плитку перед Вечным огнем, обновили брусчатку. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Романа Бусаргина. Кроме того, на въезде в парк установят памятник Марии Филипповне Лиманской, пополнится музейная экспозиция военной техники под открытым небом. Ее дополнит тяжелая огнеметная система «Солнцепёк».

Председатель Саратовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» Илья Губерт поддержал масштабные работы по обновлению парка, инициированные главой региона:

«В преддверии 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне особенно важно благоустройство Парка Победы для всех жителей и гостей нашей области. Поддержка и сохранение исторической памяти, а также знаковых мест на земле, пропитанной кровью наших дедов и прадедов, имеет огромное значение, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Молодые люди должны знать и осознавать, какой ценой досталась советскому народу Победа.

Поэтому я полностью поддерживаю решение губернатора Романа Бусаргина об обновлении Парка Победы на Соколовой горе. Этот шаг не только позволит сохранить память о героическом подвиге наших предков, но и вдохновит будущие поколения на верность Родине, гордость за её славную историю и готовность защищать её интересы. Ведь именно в таких местах мы учимся ценить свободу и мир, которые завоевали для нас наши героические предки».