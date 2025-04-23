Саратовские школьники создали прототипы вооружений Красной Армии

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В Санкт-Петербурге на базе Исторического парка «Россия – моя история» прошел Финал X Всероссийской командной инженерной олимпиады по 3D-технологиям среди школьников 5-11 классов. Саратовскую область представили 12 участников, победителей и призеров регионального этапа олимпиады по 3D-технологиям совместно с наставниками - студентами Энгельсского промышленно-экономического колледжа.Тематика Олимпиады - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В заочном этапе домашнего задания на базе колледжа ребята создавали проекты и 3D-модели, прототипы одного из видов вооружения Красной Армии во время войны: танки, самоходные артиллерийские установки, боевую машину реактивной артиллерии «Катюша», кроме того, участники смогли воспроизвести точные композиции битвы.На очном этапе, в г. Санкт-Петербург во время проведения олимпиады участники разрабатывали 3D-модели памятных сувениров и статуэток в честь Победы, с символами, посвященными подвигам городов-героев.Диплом в номинации «Лучший функциональный прототип» в направлении «3D-моделирование и прототипирование» награждена команда школы №18 им. А.А. Мыльникова.В номинации «Лучший стартап» в России в направлении «3D-моделирование и прототипирование» выиграла команда образовательного центра им. Героя Советского Союза М.М. Расковой.