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Капитальный ремонт школы Пугачева создаст условия для улучшения образования сотен детей

Новости
Капитальный ремонт школы Пугачева создаст условия для улучшения образования сотен детей


Губернатор Роман Бусаргин выступил с инициативой о выделении 20 миллионов рублей на проведение капитального ремонта школы №1 в Пугачёве.

В этом году проходит объединение школ №1 и №5 в единый образовательный центр. Исполняющий обязанности директора школы №1 и по совместительству председатель ассоциации педагогов Саратовской области Виталий Войтинцев рассказал, что стоит задача эффективного решения проблемы обучения во вторую смену:

«Переполненность близлежащей школы №5 превышает норму вдвое. После завершения реконструкции часть школьников перейдут на обучение в здание школы №1, что разгрузит учебное заведение и обеспечит образование в одну смену для большинства ребят. Капитальный ремонт предполагает обновление всех помещений учебного заведения — от классных комнат до рекреационных зон, планируется расширить столовую и актовый зал. В результате появится целый ряд новых учебных классов, оснащённых современным оборудованием, что позволит создать комфортную среду для занятий более 400 учеников одновременно».

По словам Виталия Петровича, капитальный ремонт позволит объединить усилия двух образовательных учреждений, создавая единую школьную сеть, способствующую улучшению качества образовательного процесса и расширению возможностей для юных жителей Пугачёва.

Кроме того, особое внимание уделят созданию большого современного спортивного зала на 120 квадратных метров, который станет важнейшим элементом школьной инфраструктуры. Также у школьников появится возможность посещать бассейн и точку роста в собственной школе сразу после уроков.