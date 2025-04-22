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Меры, направленные на поддержку пациентов с целиакией, стали настоящим прорывом в улучшении качества их жизни

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В областную думу направлен законопроект по увеличению ежемесячного пособия для граждан, страдающих целиакией. По инициативе губернатора Романа Бусаргина с 1 мая этого года размер ежемесячной денежной выплаты будет составлять 8 тысяч рублей.


О важности правильного питания для таких пациентов высказалась главный детский специалист по гастроэнтерологии и эндоскопии министерства здравоохранения Саратовской области, кандидат медицинских наук Глория Гузеева: «Целиакия – заболевание на всю жизнь. Являясь аутоиммунной, системной патологией, она требует строгой пожизненной безглютеновой диеты. С нелеченой целиакией связаны различные заболевания, в том числе и сахарный диабет. Без специализированного питания детям грозят глубокие нарушения обменных процессов, отставание в физическом и психомоторном развитии, возможное развитие онкологических заболеваний кишечника.
Исключение глютенсодержащих продуктов и «явных» и скрытых - единственно возможный способ сохранить здоровье растущему человеку.
Специализированное питание детей и подростков с целиакией строго индивидуально, материально затратно и крайне необходимо».


Положительно оценили новость и подписчики ТГ-кангала губернатора: «Уважаемый Роман Викторович! Благодарим Вас за внимание к нашим проблемам! Ваши инициативы, направленные на поддержку людей с особенностями здоровья такие как целиакия, стали настоящим прорывом в улучшении качества нашей жизни. Спасибо за доброту, чуткость и готовность помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Ваша работа делает Саратовскую область регионом, где каждый чувствует себя значимым. Желаем здоровья, сил и новых успехов! Пусть Ваши идеи продолжают менять мир к лучшему», - написал пользователь по имени Екатерина Saturday.


«Роман Викторович и вся ваша сильная команда!!! Человеческое СПАСИБО вам, что слышите нас!!! Ребята с диагнозом целиакия будут признательны вам! Хоть каплю, но жизнь облегчится», - поддержала ее Мария Сергеевна Б.