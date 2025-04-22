Саратовские волонтеры примут участие в организации Парада Победы на Красной площади

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Лучшие «Волонтеры Победы» Саратовской области успешно прошли отбор и отправятся в Москву, чтобы стать Послами ПобедыВ состав соорганизаторов масштабного события вошли представители Саратовского регионального отделения:— исполнительный директор Саратовского регионального отделения Луиза Кузяева;— член федеральной команды Саратовского регионального отделения Ольга Каверина;— активист Саратовского регионального отделения Дарья Беседина.Делегаты будут представлять наш регион на федеральном уровне, участвовать в ключевых мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и делиться опытом с волонтерами из других регионов России.«Наши делегаты стали победителями отбора во Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Москва» от «Волонтёров Победы». Ребята будут участвовать в сопровождении Парада Победы 9 мая на Красной площади, внесут вклад в сохранение исторической памяти нашей Родины», — поделился новостью и.о. регионального руководителя СРО ВОД «Волонтеры Победы» Никита Евтушок.