Ветеран СВО высоко оценил возможность занятий адаптивным спортом

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В Саратовской области на базе спортивного комплекса «Кристалл» летом этого года откроется реабилитационно-восстановительный центр для участников специальной военной операции. С инициативой создания центра выступил губернатор Роман Бусаргин.В центре планируется предоставление возможности круглосуточного пребывания, оказания первичной специализированной помощи, а также реабилитация при различных травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Предусмотрены комплексы водных и теплолечебных процедур. Особое внимание будет уделено занятиям адаптивным спортом.Как отметил ветеран СВО Дмитрий Лыгин, комплексное восстановление играет значимую роль в реабилитации и социальной адаптации бойцов, вернувшихся с фронта.«О восстановительном периоде после возвращения знаю не понаслышке. Многим бойцам после ранения требуется серьезная реабилитация, адаптация к новым жизненным условиям. Очень важно, вернувшись к мирной жизни, не замкнуться в себе, а найти для себя новое поле деятельности. Особенно радует внимание к адаптивному спорту, который может стать мостиком между военным и гражданским миром. Наличие специализированного места, где будут проходить тренировки с профессионалами, возможность тренировок с такими же ветеранами – все это поспособствует не только физическому, но и психологическому восстановлению наших защитников. Знаю ребят, которые после ранений нашли новое призвание именно в этом направлении. Инструкторы помогут не просто восстановиться, но и, возможно, раскрыть новые спортивные таланты», – подчеркнул ветеран.