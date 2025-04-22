Саратовская школа-дворец вновь распахнула двери в год своего 110-летия

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В Саратове состоялась торжественная церемония открытия школы № 2 имени Героя Советского Союза Виктора Тихонова. Учреждение имеет статус объекта культурного наследия и является единственным учебным заведением в Саратове, выпускники которого стали Героями Советского Союза в Великой Отечественной войне: Виктор Тихонов, Алексей Хользунов, Владимир Зарубин, Василий Симбирцев, Василий Рогожин.Школа встретила своих учеников после масштабной реконструкции и капитального ремонта, реализация которых проходила по инициативе губернатора области Романа Бусаргина. Работы велись бережно: архитекторы и реставраторы приложили максимум усилий, чтобы сохранить первоначальный облик здания и одновременно сделать его комфортным и современным местом для учебы детей.Торжественное мероприятие в этот исторический день посетили почётные гости — родные Героев Советского Союза, заслуженные учителя, ветераны педагогического труда, представители реставрационно-строительной организации, ученики школы, а также выпускники прошлых лет.Сегодня ребята вновь вернулись в родную школу, наполненные новыми впечатлениями от обновленного интерьера и комфортной обстановки.«Наша школа теперь, действительно, похожа на дворец. Снаружи – это историческое здание, но внутри – все современно, светло и уютно. Здорово, что мы вернулись в родные стены, и последний звонок для нас пройдет в любимой школе», - поделились впечатлениями одиннадцатиклассники Кушнерёв Андрей и Колядина Ася.Школа № 2 теперь оснащена современными классами, профильными кабинетами, обновленной столовой, отвечающими требованиям современного образования. Всё это создаёт благоприятные условия для успешного освоения знаний и всестороннего развития школьников.«В этом году школа празднует 110 лет со дня постройки здания. Не только сегодня, но и весь этот год для ребят будут проходить уроки истории, посвященные героям, чьи имена навсегда вписаны в историю. Основные уроки начнутся с завтрашнего дня, и все наши обучающиеся будут учиться только в первую смену, благодаря открытию 3-его этажа, который до реконструкции находился в аварийном состоянии и не был задействован в обучении», – отметила директор школы Валентина Мелащенко.