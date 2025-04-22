Ветеран СВО: Участие в программе важно для наших ребят

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Ветеран СВО, член «Боевого братства» Сергей Фролков рассказал о реализации программы «Наши герои» в Саратовской области.По его словам, назначены резервные дни для прохождения тестирования для участия в региональном проекте «Наши герои».«Это сделали для того, чтобы те, кто находится на передовой и не смог пройти тестирование в основное время, тоже получили возможность принять участие в программе. Все понимают, что многие из наших, подавших заявку, сейчас на передовой - там не всегда есть связь, не то что интернет. Поэтому специально выделили дополнительные дни: с 12 часов дня 26 апреля до 12 часов дня 29 апреля. Этих дней вполне хватит, чтобы подключились те, у кого не было возможности выйти на связь.Участие в программе важно для наших ребят прежде всего тем, что дает возможность проявить свои лучшие качества не только в боевых действиях, но и в мирной жизни, реализовать свой потенциал и продолжить служение своей стране уже в ином статусе», - отметил Сергей Фролков в социальной сети «ВКонтакте».