Новый брутто-маршрут 18А соединил Заводской и Ленинский районы Саратова

просмотров: 195

Вчера, 20 апреля, в Саратове заработал новый маршрут по модели брутто-контрактов – 18А. В прошлом году по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина по этой схеме были открыты два маршрута – 6А и 90А. В этом году работа по развитию в регионе пассажирских перевозок по модели брутто-контрактов продолжилась, и были открыты еще два маршрута – 11А и 18А.Новый маршрут 18А соединил два удаленных от центра города поселка – Калашниково и Елшанку. Его работу сегодня оценили специалисты минтранса. Вместе с представителями компании-перевозчика они проехали от остановки 1-я Дачная до Ленинского района, пообщались с водителями и пассажирами.«На маршруте предусмотрена работа 27 автобусов большого класса с интервалом движения в часы пик – 8 минут, в межпиковое время – 8-16 минут, в вечернее время после 22.00 – 16-32 минут, – рассказал замначальника Дирекции по транспорту Владислав Савонин. - Свою работу этот маршрут будет начинать в 05.30 от остановки «поселок Калашниково», время окончания выполнения последнего рейса – 00.22 на той же самой остановке. Стоимость проезда на маршруте составляет 34 рубля».По словам директора ООО ТК «Дилижанс-2» Алексея Черепанова, автобусный маршрут 18А является одним из самых востребованных и протяженных на территории города Саратова.«Для того, чтобы обеспечить работу маршрута, наша компания закупила 29 современных автобусов «Волгабас» на экологичном метановом топливе. Новые автобусы оснащены кондиционерами, электронными табло, оборудованием для перевозки пассажиров из числа инвалидов, низким полом и системой видеонаблюдения. До 1 августа все машины будут оборудованы валидаторами», – отметил Алексей Черепанов.Новые чистые автобусы уже пришлись по душе и пассажирам. Своим мнением поделилась одна из пассажирок автобуса №18А Александра Калинина: «Я всю жизнь прожила в Заводском районе на 16 квартале. А вот дочка живёт и работает в Ленинском, в Елшанке. Вот, кажется, что в одном городе живём, а видимся нечасто. Пока доедешь до них, пока с внуками позанимаешься часок- другой, уже и возвращаться пора. Страшно не уехать на автобусе, а на такси ценник кусается! А по брутто-контрактам слышала ,что автобусы обязаны ходить по расписанию и допоздна. Я сразу подумала, что с родными буду встречаться чаще! Да и с подругой, которая на 3-ей Дачной живёт, теперь можем на часы не смотреть. Городской транспорт заметно становится лучше».