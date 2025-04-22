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Продукция саратовского завода продвигается под национальным брендом «Сделано в России»

Новости
Продукция саратовского завода продвигается под национальным брендом «Сделано в России»


Саратовский завод «Аврора» прошел процедуру добровольной сертификации по программе «Сделано в России», подтвердив надежность и качество своей продукции. Завод выпускает фасовочно-упаковочное оборудование для компаний пищевой, фармацевтической, химической и других отраслей.

Документ получен на технологическое оборудование, которое применяется в составе конвейерных линий розлива и упаковки. Сертификат «Сделано в России» дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия — «птички» в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра.

Продукция предприятия имеет большой экспортный потенциал, что подтверждается высоким интересом со стороны зарубежных компаний. За 2024 год объём экспортных поставок завода увеличился почти на 20%. В ближайших перспективах – выход на новые рынки Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Многолетнее сотрудничество с Центром поддержки экспорта Саратовской области и Российским экспортным центром позволило компании укрепить взаимодействие с иностранными партнерами, заключить новые контракты и повысить узнаваемость бренда. В прошлом году благодаря господдержке компания приняла участие в семи международных выставках.

Поддержка экспротно ориентированных предприятий осуществляется в рамках инициированных Президентом страны Владимиром Путиным национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная и конкурентная экономика».