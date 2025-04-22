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Саратовцы отличились на Всероссийской парусной регате

Новости
Саратовцы отличились на Всероссийской парусной регате


Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние старты» прошли с 17 по 20 апреля и объединили более 540 юных яхтсменов из 19 регионов России, а также спортсменов из Республики Беларусь.

Приняли участие в регате и саратовские яхтсмены. Они стали победителями и призерами регаты в классе яхт «кадет»:

Данила Антипов и Лев Чих - 1 место;
Арина Гончарова и София Медведева - 2 место;
Максим Антонов и Ярослав Алмаев - 3 место;
Елизавета Кузнецова и Вероника Козлова - 3 место.