Саратовцы отличились на Всероссийской парусной регате

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Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние старты» прошли с 17 по 20 апреля и объединили более 540 юных яхтсменов из 19 регионов России, а также спортсменов из Республики Беларусь.Приняли участие в регате и саратовские яхтсмены. Они стали победителями и призерами регаты в классе яхт «кадет»:Данила Антипов и Лев Чих - 1 место;Арина Гончарова и София Медведева - 2 место;Максим Антонов и Ярослав Алмаев - 3 место;Елизавета Кузнецова и Вероника Козлова - 3 место.