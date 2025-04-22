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Жителей Саратовской области ждет двухдневная рабочая неделя

Новости
Жителей Саратовской области ждет двухдневная рабочая неделя


В Саратовской области Радоница, день особого поминовения усопших, в соответствии с областным законодательством является нерабочим днем. В 2025 году этот день выпадает на вторник, 29 апреля. В понедельник, 28 апреля, рабочий день будет сокращен на один час.

В мае по традиции жителей региона ждут длинные выходные. В этом году 1 мая, Праздник Весны и Труда, приходится на четверг. В соответствии с постановлением о переносе выходных дней выходной день c субботы, 4 января, был перенесен на четверг, 2 мая. Таким образом, работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня подряд – с 1 по 4 мая.

Работающие в режиме шестидневной рабочей недели отдыхать будут 1 мая, а 2 мая станет для них рабочим днем, если иное не предусмотрено локальными актами организации.

30 апреля будет для всех работников рабочим днем, сокращенным на один час.

Таким образом, для работающих в режиме пятидневной рабочей недели следующая рабочая неделя будет составлять два дня. Тех, кто трудится в режиме шестидневной рабочей недели, ждут три рабочих дня.