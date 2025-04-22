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Энергоблок Балаковской АЭС выведен в плановый ремонт

Новости
Энергоблок №4 Балаковской АЭС в соответствии с плановой заявкой по разрешению диспетчера энергосистемы отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планового-предупредительного ремонта. Его длительность составит 29 суток.



Будет выполнен капитальный ремонт двух парогенераторов и двух главных циркуляционных насосов, ремонт трех каналов безопасности. В частности, капитально отремонтируют дизель-генератор второго канала системы безопасности. Эти работы станут самыми крупными операциями, которые проведут в реакторном отделении. В числе значимых работ, запланированных в турбинном отделении, – капитальный ремонт цилиндра низкого давления и деаэратора.

Также за время ремонта в реактор энергоблока будет загружено 67 свежих тепловыделяющих сборок и будут продолжены работы по замене арматуры в рамках модернизации брызгальных бассейнов.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 3. Их суммарная нагрузка составляет 3193 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции – без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным многолетним значениям для европейской части территории России.