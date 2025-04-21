Семьи саратовских участников СВО поздравили с Пасхой

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Саратовское региональное отделение Ассамблеи народов России под председательством Бориса Шинчука реализует образовательный проект в школе-интернате города Хвалынска.При поддержке Фонда президентских грантов детей обучают специальности «повар русской кухни». Юные повара приготовили пасхальные угощения и посетили семьи участников СВО.«Наш проект - это не только знания, умения и навыки в приготовлении разнообразных блюд. Это - желание и умение поделиться своей теплотой, сказать слова поддержки и благодарности, ободрить, молча обнять, и это будет больше тысячи слов. И, конечно, мы поздравляли со светлым праздником Пасхи.В этот светоносный день мы празднуем событие, изменившее ход человеческой истории. Более двух тысяч лет назад камень, отвалившийся от гроба, явил миру победу жизни над смертью. И как жены-мироносицы обрели у пустого гроба весть о победе, так и мы в этот день вспоминаем о вечных ценностях, которые уже более двух тысяч лет объединяют миллионы сердец: о надежде, обновлении, о победе света над тьмой. Пасха - это повод вспомнить, что после самой долгой ночи приходит утро, что жизнь сильнее смерти, а любовь способна преодолеть любые преграды.Нравственный смысл Пасхи - в преображении сердца. Если Христос воскрес, то и мы «должны ходить в обновленной жизни». Пусть этот праздник вдохновит вас на добрые дела, примирение с близкими и заботу о тех, кому трудно, а каждый наш поступок станет отголоском пасхальной радости: чтобы свет Христов побеждал тьму не только в мире, но и в наших душах.В эти светлые дни с искренней радостью желаем вам и вашим близким душевного покоя, долголетия, всесильной помощи от Воскресшего Господа во всех делах», - сообщил Борис Шинчук.