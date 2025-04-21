Семьи саратовских участников СВО поздравили с Пасхой
Саратовское региональное отделение Ассамблеи народов России под председательством Бориса Шинчука реализует образовательный проект в школе-интернате города Хвалынска.
При поддержке Фонда президентских грантов детей обучают специальности «повар русской кухни». Юные повара приготовили пасхальные угощения и посетили семьи участников СВО.
«Наш проект - это не только знания, умения и навыки в приготовлении разнообразных блюд. Это - желание и умение поделиться своей теплотой, сказать слова поддержки и благодарности, ободрить, молча обнять, и это будет больше тысячи слов. И, конечно, мы поздравляли со светлым праздником Пасхи.
В этот светоносный день мы празднуем событие, изменившее ход человеческой истории. Более двух тысяч лет назад камень, отвалившийся от гроба, явил миру победу жизни над смертью. И как жены-мироносицы обрели у пустого гроба весть о победе, так и мы в этот день вспоминаем о вечных ценностях, которые уже более двух тысяч лет объединяют миллионы сердец: о надежде, обновлении, о победе света над тьмой. Пасха - это повод вспомнить, что после самой долгой ночи приходит утро, что жизнь сильнее смерти, а любовь способна преодолеть любые преграды.
Нравственный смысл Пасхи - в преображении сердца. Если Христос воскрес, то и мы «должны ходить в обновленной жизни». Пусть этот праздник вдохновит вас на добрые дела, примирение с близкими и заботу о тех, кому трудно, а каждый наш поступок станет отголоском пасхальной радости: чтобы свет Христов побеждал тьму не только в мире, но и в наших душах.
В эти светлые дни с искренней радостью желаем вам и вашим близким душевного покоя, долголетия, всесильной помощи от Воскресшего Господа во всех делах», - сообщил Борис Шинчук.