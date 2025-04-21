21 апреля 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:36 | 21 апреля
Семьи саратовских участников СВО поздравили с Пасхой
20:40 | 19 апреля
Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей
16:42 | 18 апреля
Врач-рентгенолог отучилась в столице по целевому направлению и вернулась работать в район
13:59 | 18 апреля
"Впечатления просто невероятные"
12:33 | 18 апреля
Свыше 15 тонн небезопасных продуктов изъяли из оборота специалисты госветслужбы
09:20 | 18 апреля
«Восемь десятилетий Победы»: саратовским школьникам рассказали о героизме земляков в годы войны
06:47 | 18 апреля
«Катюша» представляет клип «Обещай не сломаться» с Джеффом Монсоном, «Женами героев» и детским хором
18:00 | 17 апреля
Строительство школы в Ленинском районе позволит вернуть долг 40 –летней давности
17:00 | 17 апреля
В Саратовской области планируется расширить круг получателей компенсации за газификацию
16:58 | 17 апреля
Гости из Республики Дагестан поздравили с наступающим юбилеем Победы жительницу Энгельса
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Семьи саратовских участников СВО поздравили с Пасхой

Новости
Семьи саратовских участников СВО поздравили с Пасхой


Саратовское региональное отделение Ассамблеи народов России под председательством Бориса Шинчука реализует образовательный проект в школе-интернате города Хвалынска.
При поддержке Фонда президентских грантов детей обучают специальности «повар русской кухни». Юные повара приготовили пасхальные угощения и посетили семьи участников СВО.

«Наш проект - это не только знания, умения и навыки в приготовлении разнообразных блюд. Это - желание и умение поделиться своей теплотой, сказать слова поддержки и благодарности, ободрить, молча обнять, и это будет больше тысячи слов. И, конечно, мы поздравляли со светлым праздником Пасхи.

В этот светоносный день мы празднуем событие, изменившее ход человеческой истории. Более двух тысяч лет назад камень, отвалившийся от гроба, явил миру победу жизни над смертью. И как жены-мироносицы обрели у пустого гроба весть о победе, так и мы в этот день вспоминаем о вечных ценностях, которые уже более двух тысяч лет объединяют миллионы сердец: о надежде, обновлении, о победе света над тьмой. Пасха - это повод вспомнить, что после самой долгой ночи приходит утро, что жизнь сильнее смерти, а любовь способна преодолеть любые преграды.

Нравственный смысл Пасхи - в преображении сердца. Если Христос воскрес, то и мы «должны ходить в обновленной жизни». Пусть этот праздник вдохновит вас на добрые дела, примирение с близкими и заботу о тех, кому трудно, а каждый наш поступок станет отголоском пасхальной радости: чтобы свет Христов побеждал тьму не только в мире, но и в наших душах.

В эти светлые дни с искренней радостью желаем вам и вашим близким душевного покоя, долголетия, всесильной помощи от Воскресшего Господа во всех делах», - сообщил Борис Шинчук.