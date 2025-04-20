Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей

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Завершился грандиозный праздник спорта. В Саратове определились победители и призёры Всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей", который организован благотворительным фондом "Ветер добрых перемен" при поддержке министерства спорта области. Соревнования прошли на стадионе Авангард.Победителем стала команда "Патриоты" Лицея-интерната 64 села Белогорное Вольского района.Серебряными призёрами стали команда "Интер-Пугачев" школы-интерната г. ПугачёваБронзу завоевали ребята из команды "Интер" школы-интерната г. Хвалынска.В гала-матче со "Сборной России" сыграли все участники фестиваля. Команды по очереди выходили на поле в составе сборной "Чемпионата победителей". И ребята и профессиональные спортсмены получили море позитивных эмоций от участия в турнире.Всё участники получили памятные подарки и призы из рук мастера спорта СССР международного класса, Заслуженного тренера РСФСР, восьмикратного чемпиона России, шестикратного обладателя Кубка чемпионов Содружества, восьмикратного тренера года в России по версии РФС Олега Романцева, легендарного советского футбольного вратаря, Заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призёра Олимпийских игр 1980 года, обладателя приза "Лучший вратарь мира" Рината Дасаева, Заслуженного мастера спорта России, обладателя Кубка УЕФА-2005, первого вице-президента благотворительной организации "Ветер добрых перемен" Евгения Алдонина, Заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра чемпионата Европы-2008 Игоря Семшова. В церемонии награждения приняли участие также и министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко, Заслуженный мастер спорта России, президент региональной федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Даци Дациев, Заслуженный мастер спорта России, президент региональной федерации бокса Артём Чеботарёв, а также ветераны саратовского футбола.В рамках мероприятия прошла акция "Письмо солдату". Все желающие поддержать участников специальной военной операции писали письма со словами поддержки и благодарности. Теперь региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ передадут их на фронт. Участники и гости фестиваля угощались мороженым. Также работала площадка с тематическим аквагримом."Самый лучший итог этого фестиваля - множество довольных детских лиц. Это очень доброе мероприятие, напоминающее нам всем, как важно в детстве закладывать правильные ориентиры, прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни. Большое спасибо организаторам за этот праздник для наших будущих чемпионов!" - отметил Олег Дубовенко.