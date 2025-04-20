20 апреля 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
20:40 | 19 апреля
Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей
16:42 | 18 апреля
Врач-рентгенолог отучилась в столице по целевому направлению и вернулась работать в район
13:59 | 18 апреля
"Впечатления просто невероятные"
12:33 | 18 апреля
Свыше 15 тонн небезопасных продуктов изъяли из оборота специалисты госветслужбы
09:20 | 18 апреля
«Восемь десятилетий Победы»: саратовским школьникам рассказали о героизме земляков в годы войны
06:47 | 18 апреля
«Катюша» представляет клип «Обещай не сломаться» с Джеффом Монсоном, «Женами героев» и детским хором
18:00 | 17 апреля
Строительство школы в Ленинском районе позволит вернуть долг 40 –летней давности
17:00 | 17 апреля
В Саратовской области планируется расширить круг получателей компенсации за газификацию
16:58 | 17 апреля
Гости из Республики Дагестан поздравили с наступающим юбилеем Победы жительницу Энгельса
16:00 | 17 апреля
Более 8 тысяч МСП и самозанятых региона работают в индустрии красоты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей

Новости / Главное в спорте / Спорт
Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей


Завершился грандиозный праздник спорта. В Саратове определились победители и призёры Всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей", который организован благотворительным фондом "Ветер добрых перемен" при поддержке министерства спорта области. Соревнования прошли на стадионе Авангард.

Победителем стала команда "Патриоты" Лицея-интерната 64 села Белогорное Вольского района.

Серебряными призёрами стали команда "Интер-Пугачев" школы-интерната г. Пугачёва

Бронзу завоевали ребята из команды "Интер" школы-интерната г. Хвалынска.

Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей

В гала-матче со "Сборной России" сыграли все участники фестиваля. Команды по очереди выходили на поле в составе сборной "Чемпионата победителей". И ребята и профессиональные спортсмены получили море позитивных эмоций от участия в турнире.

Всё участники получили памятные подарки и призы из рук мастера спорта СССР международного класса, Заслуженного тренера РСФСР, восьмикратного чемпиона России, шестикратного обладателя Кубка чемпионов Содружества, восьмикратного тренера года в России по версии РФС Олега Романцева, легендарного советского футбольного вратаря, Заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призёра Олимпийских игр 1980 года, обладателя приза "Лучший вратарь мира" Рината Дасаева, Заслуженного мастера спорта России, обладателя Кубка УЕФА-2005, первого вице-президента благотворительной организации "Ветер добрых перемен" Евгения Алдонина, Заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра чемпионата Европы-2008 Игоря Семшова. В церемонии награждения приняли участие также и министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко, Заслуженный мастер спорта России, президент региональной федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Даци Дациев, Заслуженный мастер спорта России, президент региональной федерации бокса Артём Чеботарёв, а также ветераны саратовского футбола.

Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей

В рамках мероприятия прошла акция "Письмо солдату". Все желающие поддержать участников специальной военной операции писали письма со словами поддержки и благодарности. Теперь региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ передадут их на фронт. Участники и гости фестиваля угощались мороженым. Также работала площадка с тематическим аквагримом.

Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей

"Самый лучший итог этого фестиваля - множество довольных детских лиц. Это очень доброе мероприятие, напоминающее нам всем, как важно в детстве закладывать правильные ориентиры, прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни. Большое спасибо организаторам за этот праздник для наших будущих чемпионов!" - отметил Олег Дубовенко.

Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей

Звезды российского футбола устроили спортивный праздник для саратовских детей