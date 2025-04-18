Врач-рентгенолог отучилась в столице по целевому направлению и вернулась работать в район

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Губернатор Роман Бусаргин провёл большое совещание с главными врачами и руководителями районов, на котором была представлена региональная кадровая программа по здравоохранению. В нее вошли как уже действующие меры, принятые за последние 3 года, так и новые решения.Среди действующих мер поддержки молодых специалистов – единовременные денежные выплаты за первый, второй и третий годы работы. Теперь в перечень специальностей, которые могут претендовать на такую поддержку, добавились еще 13 направлений, в том числе ревматологи, детские психиатры, эндокринологи и неврологи.Врач-рентгенолог Анастасия Бордюгова училась в московском Центре Димы Рогачёва по целевому направлению. Теперь молодой специалист работает в Энгельсской городской клинической больнице № 1 и планирует продолжать трудиться в этом учреждении здравоохранения.По словам Анастасии, важную роль в первые годы работы играет единовременная материальная помощь, которую начинающие медики получают из регионального бюджета:- Радует, что меры поддержки молодых специалистов предусмотрены в настоящее время и на региональном уровне. Мы получаем выплаты. Это 50 тысяч рублей за первый год работы, 45 тысяч и 40 тысяч рублей за второй и третий годы работы соответственно. На старте карьеры это хорошая прибавка. Сегодня я не просто молодой специалист. Я помогаю решать кадровый вопрос саратовскому здравоохранению. Я работаю в больнице и планирую здесь остаться и расти.