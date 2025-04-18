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"Впечатления просто невероятные"

Новости
Родители учащихся гимназии 75 посетили школу "Аврора" в микрорайоне Солнечный-2.

"Впечатления просто невероятные"


На экскурсию родителей пригласила член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Никитина. Родителям было предложено ознакомиться с современными стандартами образовательного учреждения. Школа "Аврора" построена на склоне, при этом здание и прилегающая территория прекрасно вписалась в микрорайон, грамотно спланированы уровни на земельном участке.

В школе "Аврора" есть современные спортивные залы, бассейн, музей, актовый зал, огромный пищеблок, причём приготовление пищи происходит прямо в стенах учреждения. "Аврора" так же как и планируемая школа, которая расположится рядом с Центром детского творчества Ленинского района, рассчитана на 1100 мест.


"Впечатления просто невероятные"

"Впечатления просто невероятные. Жаль, что мой старший ребёнок уже выпустился из 75 гимназии. Младший ещё сможет обучаться в подобных условиях. Мы очень просим, чтобы для наших деток была построена такая же современная школа", - поделилась Инна Фатина.


"Впечатления просто невероятные"

"Как педагог я только могу поприветствовать, чтобы у всех детей была возможность учиться в новых современных условиях, - отметила директор школы "Аврора" Анна Переведенцева, - мы видим, с каким удовольствием дети идут в школу, как они проводят здесь время, как со всей округи ребята приходят сюда играть в футбол, волейбол. Будем поддерживать родителей Ленинского района, и будем надеяться, что их деткам не придётся учиться во вторую смену".

"Впечатления просто невероятные"