Свыше 15 тонн небезопасных продуктов изъяли из оборота специалисты госветслужбы
С начала года специалистами госветслужбы проведено более 192 тысяч экспертиз продукции и сырья животного и растительного происхождения на объектах потребительского рынка. Из оборота изъято свыше 15 тонн продукции, не соответствующей установленным нормам пищевой безопасности.
В число запрещённой продукции вошли мясо, молоко и растительные продукты, несущие потенциальную угрозу здоровью потребителей.
«Для гарантии безопасности продуктов на продовольственных и сельскохозяйственных рынках организована работа лабораторий и кабинетов ветеринарно-санитарной экспертизы. Дополняет систему одна мобильная лаборатория, которая регулярно привлекается для проверки продукции на ярмарках выходного дня.
В случаях отсутствия стационарных лабораторий на рынке, осуществляется документальный контроль поступающей для реализации продукции, прошедшей экспертизу в установленных местах.
Подобные меры позволяют исключить из продажи некачественную продукцию и защитить здоровье населения»,- отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.