Свыше 15 тонн небезопасных продуктов изъяли из оборота специалисты госветслужбы

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С начала года специалистами госветслужбы проведено более 192 тысяч экспертиз продукции и сырья животного и растительного происхождения на объектах потребительского рынка. Из оборота изъято свыше 15 тонн продукции, не соответствующей установленным нормам пищевой безопасности.В число запрещённой продукции вошли мясо, молоко и растительные продукты, несущие потенциальную угрозу здоровью потребителей.«Для гарантии безопасности продуктов на продовольственных и сельскохозяйственных рынках организована работа лабораторий и кабинетов ветеринарно-санитарной экспертизы. Дополняет систему одна мобильная лаборатория, которая регулярно привлекается для проверки продукции на ярмарках выходного дня.В случаях отсутствия стационарных лабораторий на рынке, осуществляется документальный контроль поступающей для реализации продукции, прошедшей экспертизу в установленных местах.Подобные меры позволяют исключить из продажи некачественную продукцию и защитить здоровье населения»,- отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.