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«Восемь десятилетий Победы»: саратовским школьникам рассказали о героизме земляков в годы войны

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«Восемь десятилетий Победы»: саратовским школьникам рассказали о героизме земляков в годы войны


В Саратовской области реализуется образовательно-просветительская программа «Восемь десятилетий Победы», посвященная празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Очередное мероприятие программы состоялось в кинотеатре «Победа», где для школьников провели увлекательную лекцию об участии саратовцев в военных действиях и показали кадры кинохроники того времени. Учащиеся узнали о масштабном вкладе региона в общую победу над фашизмом.

Так, за годы войны на фронт из Саратовской области были призваны 680 тысяч человек. Из них 292 человека удостоились звания Героя Советского Союза, а более 47 тысяч человек были награждены орденами и медалями за проявленный героизм и самоотверженность.
Особое внимание было уделено уникальной роли Саратовской области в тыловом обеспечении страны. На территории региона формировались первые женские авиаполки, ставшие легендарными символами мужества и отваги. Кроме того, в области активно работали оборонные предприятия, благодаря чему Саратов получил звание города трудовой славы.


«Восемь десятилетий Победы»: саратовским школьникам рассказали о героизме земляков в годы войны

Школьникам также рассказали истории рядовых граждан, которые всеми возможными способами поддерживали фронт. Например, ребята узнали о Ферапонте Головатом, который отдал свои личные сбережения на строительство двух истребителей.

В завершение встречи ребятам показали фильм «Освобождение» — шедевр советского кинематографа, повествующий о решающих этапах Великой Отечественной войны. Картина помогла школьникам глубже понять исторический контекст событий и осознать значимость подвига советских людей.