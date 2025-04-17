Гости из Республики Дагестан поздравили с наступающим юбилеем Победы жительницу Энгельса

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Сегодня Саратовскую область с рабочим визитом посетили представители Правительства Республики Дагестан, а также руководители социозащитных учреждений во главе с заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан Абдурахманом Махмудовым.В начале визита по поручению губернатора Романа Бусаргина заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров провел рабочую встречу с участием министров социальной сферы Саратовской области.В формате диалога были рассмотрены вопросы, касающиеся сферы здравоохранения, социальной защиты, обслуживания и занятости.Отдельно обсудили поддержку участников специальной военной операции. В Республике Дагестан, также как и Саратовской области, уделяется этому направлению самое серьезное внимание. Большой вклад в помощь бойцам вносят волонтеры и общественные организации, активно оказывает посильную помощь и старшее поколение.Сергей Егоров рассказал об участии региона в новых национальных проектах Президента Владимира Путина. Большой интерес у гостей вызвали региональные программы, инициированные губернатором, в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры. Цель программ – развитие инфраструктуры социальных учреждений для повышения качества жизни жителей региона.Важнейшей целью визита гостей из Дагестана стало поздравление с 80-летием Победы участницы Великой Отечественной войны Марии Михайловны Арзумановой, уроженки села Карабаглы Тарумовского района Республики Дагестан. В настоящее время ветеран живет в Энгельсе вместе с сыном.Ее история похожа на сотни тысяч других историй, когда молодые ребята стремились на фронт, чтобы уничтожить фашистов. Прибавив четыре года к возрасту, 16-летней девушкой Мария Михайловна в марте 1942 года ушла на фронт и попала в Новороссийск. Окончила курсы медицинских сестер и работала в военно-морском госпитале. Проходила военную службу в составе действующей армии на Малой земле. Получив ранения, сама оказалась на лечении в Геленджике, а затем в Цхалтубо. В последующем была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Как отметил Абдурахман Махмудов, в Дагестане свято чтут память обо всех ветеранах, своим ратным и трудовым подвигом внесших вклад в общее дело Победы. «Для нас большая честь сказать сегодня слова благодарности и отдать дань уважения и гордости Марии Михайловне. Очень тепло пообщались с ней, воспоминания о тех годах очень важны для нас, для молодого поколения. Спасибо губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за теплый прием и конструктивный диалог», – подчеркнул зампред Правительства Республики Дагестан.