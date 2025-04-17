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Народный фронт присоединился к сбору монет и гильз для создания народного памятника “Живая память благодарных поколений” в честь 80-летия Великой Победы

Новости
Народный фронт присоединился к сбору монет и гильз, организованному белорусским благотворительным фондом имени Алексея Талая, для создания народного памятника “Живая память благодарных поколений” в честь 80-летия Великой Победы.


В региональных исполкомах Народного фронта установлены специальные капсулы для сбора монет и гильз, сплав которых будет добавлен в монумент, который планируется установить на Поклонной горе в год 80-летия Победы.
 
С идеей разместить на Поклонной горе памятник, в который будет добавлен сплав советских монет, выступил паралимпиец, белорусский общественный деятель Алексей Талай. Скульптура в виде солдатского письма станет третьей по счёту в рамках проекта “Живая память благодарных поколений”, две другие размещены в точках союзного пространства – городе-герое Минске и Брестской крепости-герое.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко лично приняли участие в сборе монет для памятников. Советские монеты от Владимира Путина фонду Талая передал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Более 5 миллионов семей из стран бывшего СССР уже присоединились к акции.