Аделина Шаталова из Саратова участвует в фестивале «Театральное Приволжье» в Удмуртии

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Юная художница Аделина Шаталова представляет Саратовскую область на торжественной церемонии награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье» в Воткинске, Удмуртская Республика.Аделина заняла третье место в конкурсе афиш и плакатов окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов, который проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.В рамках культурной программы финала фестиваля «Театральное Приволжье» Аделина побывала на экскурсиях в Национальном музее Удмуртской Республики Кузебая Герда и в Удмуртском Республиканском музее изобразительных искусств. Также она приняла участие в открытии фестиваля и посмотрела спектакли «Деревенский пес Акбай» (детская татарская театральная студия Апуш) и «Класс коррекции» (Театр Птица, Удмуртская Республика).Кроме того, Аделина отправится в образовательную поездку на теплоходе в рамках проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье». В течение недели она будет работать с педагогами и режиссерами Российского института театрального искусства ГИТИС. В этой лаборатории примут участие не только победители фестиваля, но и молодые актеры театров и студенты театральных учебных заведений из 14 регионов Приволжского федерального округа. На остановках теплохода будут показаны эскизы к спектаклям на сценах пяти городов: Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары и Саратова.18 апреля полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в Ижевске примет участие в торжественной церемонии награждения победителей VI Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».