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Земляки могут поддержать саратовского участника конкурса «Звезда — 2025»

Новости / Культура
Земляки могут поддержать саратовского участника конкурса «Звезда — 2025»


ТРК «Звезда» при поддержке Минобороны проводит Международный вокальный конкурс «Звезда — 2025». В нём участвуют представители регионов России, стран БРИКС и СНГ. Голосование телезрителей и мнения экспертов определяют лучших вокалистов.

Саратовскую область представляет Роман Трифонов.

Роман из Аткарска, начал заниматься вокалом в 6 лет в студии «Серебряные голоса», окончил школу искусств по фортепиано. Его первый сценический опыт — исполнение песни «Мушкетёры». В 2014 году участвовал в проекте с записью песни Л. Коэна «Аллилуйя» (рекорд Гиннесса). В 2015 году получил авторскую песню от В.Н. Вовченко. В 2018 году стал финалистом премии «Будущее России» и участвовал в юбилейном концерте «Голос. Дети».

Роман надеется на поддержку земляков. Зрители смогут голосовать за своих участников через интернет, если те не пройдут в финал.

Проект «Звезда» выполняет культурную и патриотическую миссию. Победитель — не только вокалист, но и регион, который он представляет.

Эфиры и голосования проходят еженедельно с 5 апреля 2025 года. Узнать даты голосования можно на сайте зазвезду.рф