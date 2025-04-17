Строительство школы в Ленинском районе позволит вернуть долг 40 –летней давности

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Во встрече председателя Саратовской городской Думы Сергея Овсянникова с жителями, записавшими к нему обращение с просьбой поддержать строительство новой школы в Ленинском районе, принял участие председатель Совета директоров ООО «Рефлектор-холдинг», председатель Совета старейшин при Торгово-промышленной палате области Николай Кузьмин. Будучи директором предприятия, он занимался строительством Дворца пионеров, который сегодня носит название Центр детского творчества Ленинского района.«Тогда ни о каком сквере рядом с дворцом речи не шло, но решением городских властей была облагорожена территория вокруг. Тогда же, когда мои сотрудники, родители приходили ко мне, обсуждался вопрос строительства школы на том самом месте, о котором сегодня идет речь. Все прекрасно понимали, что ходить через оживленную дорогу детям некомфортно, что возможности 75 школы ограничены. Планам не было суждено сбыться, т.к. рухнул Советский Союз. Я считаю исторической справедливостью, если рядом с ЦДТ появится современная школа для детишек данного микрорайона», - подчеркнул Николай Кузьмин.Его мнение поддержали родители. «Мы живем на ул. Песочной. Дети учатся во вторую смену в 75-й гимназии. Когда уроки заканчиваются в 7 вечера, ни о каких прогулках, ни о каких секциях уже не идет речи. Быстрый ужин, уроки, чтобы мы могли проверить задание. Днем чехарда с тем, чем занимается ребенок дома, кто отведет его в школу», - рассказала Наталья.Сергей Овсянников подчеркнул, что если найдены средства на строительство, то школу нужно обязательно строить. Губернатор четко рассказал обо всех площадках, которые были рассмотрены для строительства, и подчеркнул, что альтернативных мест для размещения школы в данном микрорайоне просто нет. «Исторический долг действительно нужно вернуть», - поддержал Николая Кузьмина Сергей Овсянников.- Центр детского творчества Ленинского района изначально задумывался как единый комплекс зданий, включающий в себя, в том числе и школу, как стало известно от бывшего директора предприятия, строившего ЦДТ, Николая Геннадьевича Кузьмина. В 80-е годы, когда велось активное жилищное строительство в данном микрорайоне, родители уже поднимали вопрос о необходимости строительства школы, но планам не суждено было сбыться в силу процессов, которые уже происходили в те времена на рубеже эпох.Абсолютно верно, что нужно завершить все задуманное, тем более, что существует серьезная проблема с нехваткой мест в образовательных учреждениях. Выбор места, для создания единого образовательно-культурного пространства, пожалуй, действительно наиболее удачный. Звучали разные предложения, но они не подходят ни по современным требованиям, ни по здравому смыслу. Я пообщался с жителями микрорайона. Они эту идею также поддерживают.