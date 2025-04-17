В Саратовской области планируется расширить круг получателей компенсации за газификацию

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О расширении круга получателей меры поддержки, связанной с газификацией жилых домов, рассказал сегодня на заседании комитета по социальной политике Саратовской областной Думы министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.Напомним, в настоящее время право на компенсацию за газификацию жилого дома имеют 12 категорий граждан: многодетные семьи, семьи с невысоким уровнем дохода, инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и другие. Компенсация предоставляется в размере фактически произведенных расходов на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка в рамках программы догазификации. Размер компенсации составляет не более 100000 рублей в отношении одного домовладения однократно.Законопроектом предлагается в категорию «участники специальной военной операции» включить граждан, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.«Кроме того, в связи с тем, что газифицированный жилой дом может принадлежать на праве собственности не только родителю, но и его несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, в целях усиления социальной защиты семей законопроектом предлагается предусмотреть выплату компенсации в случае, если собственником жилых домов являются дети», – рассказал министр.Также предлагается дополнить перечень газоиспользующего оборудования, расходы на приобретение которого могут компенсироваться.После рассмотрения законопроекты вынесены на очередное заседание регионального парламента.Также в разном Денис Давыдов рассказал о реализации общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье», который призван с помощью созданной системы оказания комплексной помощи помочь гражданам с ментальными нарушениями.В регионе функционирует Региональный ресурсный центр, созданный на базе Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, подведомственного министерству труда и социальной защиты области, в работу которого входит формирование модели работы с гражданами, разработка механизма формирования индивидуального маршрута реабилитации (абилитации) детей. Так, за время работы центра выдано более 500 маршрутов.