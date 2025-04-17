Более 8 тысяч МСП и самозанятых региона работают в индустрии красоты

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По России малых и средних предприятий, занятых в этой сфере, более 113 тысяч. С начала прошлого года по апрель текущего было создано более 30 тысяч таких МСП, более 96% из которых в форме ИП. При этом больше половины вновь созданных ИП открыты молодыми предпринимателями до 35 лет.Сегодня одной из тенденций в индустрии красоты является переход работников на ведение бизнеса в домашних условиях и бьюти-коворкингах. Такие специалисты ведут свою деятельность преимущественно в формате самозанятости.«Сегодня сфера красоты находится на четвертом месте по популярности у самозанятых после услуг по ремонту, автоуслуг и IT-сферы. При этом численность работающих на НПД в ней за последний год выросла на 24%, а за три года — более чем в три раза. К марту текущего года число самозанятых в бьюти-индустрии превысило 452 тыс. человек», — отметил Александр Исаевич.Напомним, поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».