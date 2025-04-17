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Саратов принимает финалистов конкурса «Шаг в профессию»

Новости
Саратов принимает финалистов конкурса «Шаг в профессию»


В Саратовском государственном университете стартовал финальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Шаг в профессию». В заключительный этап прошли 12 студентов из разных регионов России, успешно преодолевших отборочный тур.

Конкурсным испытанием стала самопрезентация, где участники рассказывали о мотивах выбора профессии и о понимании фразы «Личность воспитывает личность», используя различные форматы. Например, студентка Надежда Отраднова продемонстрировала, как грамотный педагог взращивает личность будущего поколения. Для своей самопрезентации она изготовила наглядную модель сердца, состоящую из разных важных для человека качеств: ответственности, трудолюбия, самоорганизованности, коммуникативности.

Некоторые участники делились историями о своих любимых школьных педагогах, которые стали для них профессиональным ориентиром. Для студентки Казанского государственного института культуры Алины Другаковой такой путеводной звездой стал учитель музыки.

Финал состоится 18 апреля в актовом зале X корпуса СГУ. Студенты получат спецпризы от абсолютного победителя конкурса «Учитель года 2023» Олега Янковского и директора Педагогического института СГУ Татьяны Фирсовой.