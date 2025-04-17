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Саратовский боец поблагодарил Губернатора прямо с передовой

Новости
Саратовский боец поблагодарил Губернатора прямо с передовой


Участник программы «Наши герои» получил возможность пройти тестирование в резервный день - дополнительное время, которое выделил Губернатор области Роман Бусаргин.

Житель одного из районов области Александр в 2022 году был призван по мобилизации и сейчас находится на передовой. Узнав о программе «Наши герои», сразу же подал заявку, заполнил анкету, но именно в то время, когда надо было пройти тестирование, он выполнял боевые задачи и, казалось, уже упустил свой шанс на участие в региональной программе.

О том, что сдать тестирование у Александра все-таки получится, ему сообщила жена.

«Прочитав в новостях родной Саратовской области, что наш губернатор Роман Викторович Бусаргин открыл такую программу, я сразу решил, что это мой шанс изменить свою жизнь после возвращения с СВО. Подал заявку, но тестирование пропустил. Скажу честно, расстроился. А тут такая новость отличная. Уже согласовал с командиром возможность участия в тестировании», - сообщил Александр.

«На фронт я ушел в 2022 году, до этого 7 лет проработал в общественной организации, связанной с охотничьим хозяйством. В профессию попал неслучайно, пошел по стопам отца, который много лет проработал егерем. После возвращения хотел бы продолжить работать по этой линии. Тут, на фронте, в минуты затишья мы задумываемся о том, какой будет наша мирная жизнь. И после всего, что мы тут пережили, есть острое желание отдать Родине все силы и опыт, который получили здесь, на СВО», - рассказал участник программы «Наши герои».