Названы книжные издания - победители областного конкурса «Лучшие книги года»

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В министерстве информации и массовых коммуникаций подведены итоги одного из самых популярных областных конкурсов среди авторов и издательств «Лучшие книги года» - 2024. Конкурс проходит при поддержке губернатора Романа Бусаргина, который уделяет особое внимание книгоиздательской отрасли в регионе.В специальных номинациях «Лучшее учебное издание» и «Лучшее справочное издание» победителями стали учебно-методическое пособие «Школа актерского мастерства: основы теории и тренинг» Олега Загумённова (издательство консерватории им. Л.В. Собинова) и персональная краеведческая энциклопедия «Выдающиеся люди на земле Саратовской» Константина Таланова и Юрия Сафронова (издательство «Орион»).В номинации «Лучший дизайн и оформление издания» победителем стала книга Александра Демченко «Наш Альфред Шнитке» (издательство «Волга»), изданная в прошлом году к юбилею известного композитора. Второе место у книги «Троицкий собор в истории Вольска» (ИП А.А. Яковлев). Третьим лауреатом в данной номинации стало детское издание «Когда зажигаются свечи» Елены Арсениной.В области художественной литературы и публицистики лучшей стала книга Ивана Васильцова «Вторчермет» (издательство СГЮА). Второе место в этой номинации у книги стихов «Снег и хлопок» Леонида Негматова. Обладателем третьего места стал литературный альманах «Голос Нового года» (редактор Ирина Китова).Книга «Фарфоровая история» Елены Антиповой стала лучшей среди книг для детей и юношества. Второе и третье места у саратовского издательства «КУБиК» за издания «Тайны зачарованного леса» (авторы - Виктория и Владимир Серовы) и «Круглый год в селе Сайгатка» Ирины Блинцовой.Среди книжных изданий по истории Отечества и краеведению победителем признана книга-альбом «Архитекторы Саратова. Семён Акимович Каллистратов» Вячеслава Давыдова (издательство «Орион»). Второе место присуждено книге «Ушедшая Волга» Андрея Кумакова (издательство «Волга»). Третье место у научно-популярного издания «Саратовский трамвай в документах и газетных публикациях» Людмилы Лариной и Ольги Гришаниной.Обладателем первого места среди научных и научно-популярных изданий стал путеводитель по фондам Государственного архива Саратовской области периода после 1917 года в 3 томах (ОГУ «Государственный архив Саратовской области», редактор Марина Болдырева). Второе призовое место у коллективной монографии «Очерки по истории медиакритики в России XIX-XX веков» под редакцией профессора В.В. Прозорова. Третье место у монографии «Первая кафедра анестезиологии и реаниматологии в Саратове» (авторы Александр Кулигин и Екатерина Зеулина).Победители получат денежные премии и дипломы, вручение которых по традиции пройдет в рамках мероприятий книжного фестиваля-ярмарки «Волжская волна».Всего в этом году на конкурс было представлено 91 издание от 11 авторов и 16 саратовских издательств. Конкурс «Лучшие книги года» проводится министерством с 2004 года.