17 апреля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 17 апреля
Строительство школы в Ленинском районе позволит вернуть долг 40 –летней давности
17:00 | 17 апреля
В Саратовской области планируется расширить круг получателей компенсации за газификацию
16:58 | 17 апреля
Гости из Республики Дагестан поздравили с наступающим юбилеем Победы жительницу Энгельса
16:00 | 17 апреля
Более 8 тысяч МСП и самозанятых региона работают в индустрии красоты
15:00 | 17 апреля
Саратов принимает финалистов конкурса «Шаг в профессию»
14:45 | 17 апреля
Народный фронт присоединился к сбору монет и гильз для создания народного памятника “Живая память благодарных поколений” в честь 80-летия Великой Победы
14:30 | 17 апреля
Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
13:30 | 17 апреля
Саратовский боец поблагодарил Губернатора прямо с передовой
12:10 | 17 апреля
Аделина Шаталова из Саратова участвует в фестивале «Театральное Приволжье» в Удмуртии
12:00 | 17 апреля
Названы книжные издания - победители областного конкурса «Лучшие книги года»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Названы книжные издания - победители областного конкурса «Лучшие книги года»

Новости
Названы книжные издания - победители областного конкурса «Лучшие книги года»


В министерстве информации и массовых коммуникаций подведены итоги одного из самых популярных областных конкурсов среди авторов и издательств «Лучшие книги года» - 2024. Конкурс проходит при поддержке губернатора Романа Бусаргина, который уделяет особое внимание книгоиздательской отрасли в регионе.

В специальных номинациях «Лучшее учебное издание» и «Лучшее справочное издание» победителями стали учебно-методическое пособие «Школа актерского мастерства: основы теории и тренинг» Олега Загумённова (издательство консерватории им. Л.В. Собинова) и персональная краеведческая энциклопедия «Выдающиеся люди на земле Саратовской» Константина Таланова и Юрия Сафронова (издательство «Орион»).

В номинации «Лучший дизайн и оформление издания» победителем стала книга Александра Демченко «Наш Альфред Шнитке» (издательство «Волга»), изданная в прошлом году к юбилею известного композитора. Второе место у книги «Троицкий собор в истории Вольска» (ИП А.А. Яковлев). Третьим лауреатом в данной номинации стало детское издание «Когда зажигаются свечи» Елены Арсениной.

В области художественной литературы и публицистики лучшей стала книга Ивана Васильцова «Вторчермет» (издательство СГЮА). Второе место в этой номинации у книги стихов «Снег и хлопок» Леонида Негматова. Обладателем третьего места стал литературный альманах «Голос Нового года» (редактор Ирина Китова).

Книга «Фарфоровая история» Елены Антиповой стала лучшей среди книг для детей и юношества. Второе и третье места у саратовского издательства «КУБиК» за издания «Тайны зачарованного леса» (авторы - Виктория и Владимир Серовы) и «Круглый год в селе Сайгатка» Ирины Блинцовой.

Среди книжных изданий по истории Отечества и краеведению победителем признана книга-альбом «Архитекторы Саратова. Семён Акимович Каллистратов» Вячеслава Давыдова (издательство «Орион»). Второе место присуждено книге «Ушедшая Волга» Андрея Кумакова (издательство «Волга»). Третье место у научно-популярного издания «Саратовский трамвай в документах и газетных публикациях» Людмилы Лариной и Ольги Гришаниной.

Обладателем первого места среди научных и научно-популярных изданий стал путеводитель по фондам Государственного архива Саратовской области периода после 1917 года в 3 томах (ОГУ «Государственный архив Саратовской области», редактор Марина Болдырева). Второе призовое место у коллективной монографии «Очерки по истории медиакритики в России XIX-XX веков» под редакцией профессора В.В. Прозорова. Третье место у монографии «Первая кафедра анестезиологии и реаниматологии в Саратове» (авторы Александр Кулигин и Екатерина Зеулина).

Победители получат денежные премии и дипломы, вручение которых по традиции пройдет в рамках мероприятий книжного фестиваля-ярмарки «Волжская волна».

Всего в этом году на конкурс было представлено 91 издание от 11 авторов и 16 саратовских издательств. Конкурс «Лучшие книги года» проводится министерством с 2004 года.