Более 100 человек принимают участие в Сборах ветеранов СВО Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде
Более 100 человек принимают участие в Сборах ветеранов СВО Приволжского федерального округа, которые проходят в Нижнем Новгороде с 16 по 18 апреля. На церемонии открытия их приветствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.
«Ассоциация широко вовлечена в выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Наша совместная работа уже дает большие результаты: это открытие музеев в школах, патриотическое воспитание молодёжи, адресное взаимодействие с каждым ветераном специальной военной операции, уже находящимся дома, предоставление ему возможности найти себя в этой жизни. Мы, участники СВО, понимаем друг друга, разговариваем и мыслим на одном языке. Наша задача – находить ребят, которым сложно, и возвращать их в динамичную жизнь. Ассоциация ветеранов СВО создана для того, чтобы информировать о существующих проблемах, и, по сути, обеспечивает связь между ветеранами спецоперации, их семьями и органами власти», – подчеркнул Александр Тихонов.
В ходе мероприятия участники делятся лучшими региональными практиками Ассоциации ветеранов СВО, формируют стратегию развития организации в Приволжском федеральном округе.
«Сборы ветеранов СВО организованы для того, чтобы поделиться опытом и расставить ключевые приоритеты развития в округе, выявить и поддержать лучшие практики. В наших с вами силах и воспитание молодежи. Подросткам нужны живые примеры, им нужен «герой с моего двора», на которого можно равняться», – прокомментировал Дмитрий Афанасьев.
Также в ходе Сборов будет обсуждаться работа над народным цифровым архивом историй участников специальной военной операции, который по поручению Владимира Путина создаст Ассоциация ветеранов СВО совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и государственным фондом «Защитники Отечества».
В Год защитника Отечества Ассоциация проведёт Сборы ветеранов спецоперации в каждом из восьми федеральных округов. В них примут участие лидеры региональных отделений организации.
Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
«Ассоциация широко вовлечена в выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Наша совместная работа уже дает большие результаты: это открытие музеев в школах, патриотическое воспитание молодёжи, адресное взаимодействие с каждым ветераном специальной военной операции, уже находящимся дома, предоставление ему возможности найти себя в этой жизни. Мы, участники СВО, понимаем друг друга, разговариваем и мыслим на одном языке. Наша задача – находить ребят, которым сложно, и возвращать их в динамичную жизнь. Ассоциация ветеранов СВО создана для того, чтобы информировать о существующих проблемах, и, по сути, обеспечивает связь между ветеранами спецоперации, их семьями и органами власти», – подчеркнул Александр Тихонов.
В ходе мероприятия участники делятся лучшими региональными практиками Ассоциации ветеранов СВО, формируют стратегию развития организации в Приволжском федеральном округе.
«Сборы ветеранов СВО организованы для того, чтобы поделиться опытом и расставить ключевые приоритеты развития в округе, выявить и поддержать лучшие практики. В наших с вами силах и воспитание молодежи. Подросткам нужны живые примеры, им нужен «герой с моего двора», на которого можно равняться», – прокомментировал Дмитрий Афанасьев.
Также в ходе Сборов будет обсуждаться работа над народным цифровым архивом историй участников специальной военной операции, который по поручению Владимира Путина создаст Ассоциация ветеранов СВО совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и государственным фондом «Защитники Отечества».
В Год защитника Отечества Ассоциация проведёт Сборы ветеранов спецоперации в каждом из восьми федеральных округов. В них примут участие лидеры региональных отделений организации.
Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе