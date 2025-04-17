В Саратове открылась выставка «Наши в Берлине»

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С 16 апреля по 2 мая 1945 года продолжалась Берлинская операция, вошедшая в историю как самое кровопролитное сражение в истории человечества.В Саратове на площадке Музея боевой и трудовой славы презентовали новую выставку «Наши в Берлине», которая рассказывает о фронтовиках, победоносно завершивших Великую Отечественную войну, участниках наступательной операции на столицу фашистской Германии.Большинство предметов на выставке переданы родственниками саратовцев - Ольгой Алексашиной и Федором Тимаевым. С особым трепетом и ответственностью дарители поделились историями своих героев с участниками мероприятия.Отдельный раздел выставки посвящен особо важному человеку для всех сотрудников музея – ветерану Великой Отечественной войны Георгию Фролову.«Георгий Васильевич так много сделал, и его дела живут до сих пор, что я никогда не смогу сказать об этом человеке в прошедшем времени, так как он всегда остается с нами, в нашем сердце», - отметил директор музейного комплекса Борис Шинчук.О значении Берлинской наступательной операции молодому поколению рассказал представитель регионального отделения Российского союза ветеранов подполковник запаса Эдуард Казымов. Он отметил высокий уровень профессионализма сотрудников при подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы и передал в дар музею сборник статей.Опытом прохождения службы в группе советских войск в Германии поделился с молодежью председатель Союза саратовских курсантов Александр Гранков.Первыми посетителями выставки стали учащиеся школ № 8 и 45, а также почетные гости мероприятия. Экскурсию для гостей по новой выставке провел ее автор Денис Козулев.