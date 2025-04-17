В Саратове открылась выставка «Наши в Берлине»
С 16 апреля по 2 мая 1945 года продолжалась Берлинская операция, вошедшая в историю как самое кровопролитное сражение в истории человечества.
В Саратове на площадке Музея боевой и трудовой славы презентовали новую выставку «Наши в Берлине», которая рассказывает о фронтовиках, победоносно завершивших Великую Отечественную войну, участниках наступательной операции на столицу фашистской Германии.
Большинство предметов на выставке переданы родственниками саратовцев - Ольгой Алексашиной и Федором Тимаевым. С особым трепетом и ответственностью дарители поделились историями своих героев с участниками мероприятия.
Отдельный раздел выставки посвящен особо важному человеку для всех сотрудников музея – ветерану Великой Отечественной войны Георгию Фролову.
«Георгий Васильевич так много сделал, и его дела живут до сих пор, что я никогда не смогу сказать об этом человеке в прошедшем времени, так как он всегда остается с нами, в нашем сердце», - отметил директор музейного комплекса Борис Шинчук.
О значении Берлинской наступательной операции молодому поколению рассказал представитель регионального отделения Российского союза ветеранов подполковник запаса Эдуард Казымов. Он отметил высокий уровень профессионализма сотрудников при подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы и передал в дар музею сборник статей.
Опытом прохождения службы в группе советских войск в Германии поделился с молодежью председатель Союза саратовских курсантов Александр Гранков.
Первыми посетителями выставки стали учащиеся школ № 8 и 45, а также почетные гости мероприятия. Экскурсию для гостей по новой выставке провел ее автор Денис Козулев.