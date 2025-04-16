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Евгений Запяткин: «В настоящее время безопасность должна быть превыше всего»

Новости
Евгений Запяткин: «В настоящее время безопасность должна быть превыше всего»


Заместитель председателя Общественной палаты Балаковского муниципального района Евгений Запяткин прокомментировал принятое решение о проведении акции «Бессмертный полк» на территории Саратовской области в онлайн-формате.

«В этом году акция «Бессмертный полк» на территории Саратовской области пройдёт в онлайн-формате. Данное решение, принятое губернатором Романом Бусаргиным, нельзя не поддержать, ведь в такое непростое время, когда идёт специальная военная операция, безопасность наших граждан должна быть превыше всего. «Бессмертный полк» – это дань памяти и уважения героям, которые с честью и достоинством защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Но, несмотря на онлайн-формат, акция не теряет своей значимости и масштабности. Все мы имеем возможность рассказать о своих героях благодаря интернет-порталу «Бессмертного полка». И в этих условиях мы беззаветно будем помнить подвиг героев Великой Отечественной войны, совершённый во имя нашего с вами будущего, и сохранять общественную безопасность в нашем регионе».