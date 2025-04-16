Библионочь-2025 будет посвящена 80-летию Великой Победы

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26 апреля библиотеки Саратовской области присоединяются к ежегодной традиционной Всероссийской акции «Библионочь-2025» - «Читать, знать, помнить и гордиться!».«Библионочь-2025» приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.Её тема «Свои герои», её девиз – «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».Библиотеки предоставят возможность принять участие в самых разных интересных и познавательных мероприятиях – акциях, встречах, беседах, интерактивных викторинах, музыкальных вечерах, мастер-классах и других занимательных событиях Библионочи.