49 процентов выпускников региона выбирают ЕГЭ по профильной математике

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Сегодня в региональном парламенте состоялось заседание комитета по образованию и культуре, где был рассмотрен вопрос проведения в области государственной итоговой аттестации.В 2025 году на ГИА зарегистрированы 9,5 тысяч одиннадцатиклассников и практически 25 тысяч девятиклассников. Будет организована работа 74 пунктов проведения экзаменов для выпускников 11-х классов и 170 пунктов для девятиклассников. Об этом рассказал заместитель министра образования Никита Вдовин.«На особом контроле находится выбор предметов естественно-научного цикла. ЕГЭ по информатике в этом году планируют сдавать 21% участников, что сопоставимо с предыдущим периодом; достаточно стабильным остается выбор ЕГЭ по физике - почти 20%, биологии – около 19% и химии – 13%. Профильную математику выбрали 49% выпускников. Приоритет по выбору предметов в 9-х классах следующий: обществознание – 51%, география – 47%, информатика – 39%», – отметил спикер.В регионе продолжается внедрение новых технологий, направленных на повышение объективности и прозрачности экзаменационной процедуры, оптимизацию расходов на доставку экзаменационных материалов. В этом году 100% экзаменационных пунктов, организованных на базе образовательных организаций, будут работать с использованием новой технологии.Никита Николаевич рассказал, что ключевую роль в проведении ГИА играют технические специалисты, организаторы и общественные наблюдатели пунктов проведения экзаменов. Наблюдение за процедурой в трех ситуационных центрах будут осуществлять свыше 140 онлайн наблюдателей. К организации экзаменов будет привлечено более 12 тысяч педагогов, около 300 медицинских работников. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА будут осуществлять более 1000 членов государственной экзаменационной комиссии.Руководители образовательных организаций, на базе которых расположены пункты проведения экзаменов, четко знают порядок действий в нештатных ситуациях. Кроме того, в целях обеспечения оперативного межведомственного взаимодействия, организации дежурства сотрудников правоохранительных органов, график работы экзаменационных пунктов направлен в ГУ МВД России по Саратовской области, ГУ МЧС России по Саратовской области.«Таким образом, государственная итоговая аттестация для системы образования, учредителей образовательных организаций, заинтересованных ведомств, общественности и СМИ – это масштабная совместная работа, эффективность которой зависит от межведомственного взаимодействия», – подытожил заместитель министра.