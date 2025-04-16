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Школа у парка «Территория детства» откроет новые горизонты

Новости / Общество


В этом уверена Оксана Субботина, педагог с 25-летним стажем работы в ЦДТ, Почетный работник в сфере образования РФ:

- Поддерживаю решение построить школу на 1100 мест рядом с Центром детского творчества. Новое образовательное учреждения позволит детям получать качественное образование в современных условиях, а Дом пионеров, в свою очередь, станет центром притяжения для креативных ребят, стремящихся к самовыражению и развитию.

Считаю, что за четверть века моей работы в Центре детского творчества именно сейчас перед нами открываются новые и лучшие горизонты для развития образовательного процесса в Ленинском районе.

То, что школа должна быть построена именно вблизи сквера на проспекте Строителей, уверены местные жители.

- Моя дочь окончила 75-ю школу более 20 лет назад. Уже тогда нынешняя гимназия была переполнена и не могла принять всех детей, живущих в окрестных домах. Уверена, новая школа с ее развитой инфраструктурой сделает наш парк более современным и уютным, а мой внук, когда придет время, сядет за парту в просторном, светлом классе, оборудованным всем необходимым, - выразила свое мнение жительница микрорайона Ирина Соколова.