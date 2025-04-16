Огурчики для фронтового рассольника: волонтеры социозащитных учреждений оказывают помощь участникам СВО

просмотров: 131

Добровольцы и сотрудники социозащитных учреждений области помогают участникам специальной военной операции.Так, социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения Энгельсского района из села Липовка вновь проявили инициативу, организовав сбор гуманитарной помощи для бойцов.«Акция была проведена при активном участии местных жителей и получателей социальных услуг. Совместными усилиями были собраны необходимые вещи, продукты питания, медикаменты, а также домашние соленья – все, что может поддержать защитников и подарить им частичку домашнего тепла. Каждая посылка – это знак внимания, заботы и благодарности», – поделилась социальный работник центра Полина Топчиева.Продукты в зону боевых действий отправили и соцработники центра социального обслуживания населения Краснокутского района. Они приготовили для участников СВО домашнюю тушенку, соленое деревенское сало, консервированные огурчики для фронтового рассольника.Жители Черкасского дома-интерната приготовили для воинов 62 окопные свечи и связали 20 мочалок.Очередной груз отправили на передовую для защитников Родины участники группы здоровья «Гармония» из центра соцобслуживания Аткарского района. Под руководством «серебряного» волонтера Марии Савченко они заготовили 40 банок с квашеной капустой, 40 банок с соленым салом, засушили более 100 пакетов сдобных сухарей, изготовили и упаковали маскировочную сеть, 100 штук сухого душа, нательное белье, носки.В преддверии Светлой Пасхи во многих учреждениях приступили к приготовлению пасхальных угощений и подарков для бойцов, находящихся на фронте.Так, в Краснокутском районе социальные работники из села Комсомольское приготовили для отправки куличи, домашнюю выпечку, крашеные яйца. Аткарчане передали защитникам 200 штук куличей и 200 крашеных яиц, а также пасхальные письма-поздравления от детей.Подушки для бойцов, находящихся на лечении в госпиталях, сшили «серебряные» волонтеры центра соцобслуживания Саратова. «Эти подушки предназначены для комфортного пребывания наших солдат в госпитале и надеемся, что поспособствуют их скорейшему восстановлению», – прокомментировала «серебряный» волонтер учреждения Лидия Прокофьева.