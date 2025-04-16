Саратовцев приглашают на бесплатную пешеходную экскурсию

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Городской центр им. П.А. Столыпина приглашает на пешеходную экскурсию «Гагарин на Саратовской земле».В ходе экскурсии жители и гости города узнают о том, как Ю.А. Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме и почему увлекся авиацией. Экскурсовод Дмитрий Эйрих расскажет о поступлении в саратовский аэроклуб, а также о первом самостоятельном полете Юрия Алексеевича на самолёте Як-18.В начале экскурсии приготовьте сканер qr-кодов в своем мобильном телефоне: это нужно для того чтобы добавиться в группу в Telegram на время экскурсии для просмотра иллюстраций.Экскурсия пройдет бесплатно и без предварительной записи 17 апреля в 18.00. Место сбора - ул. Сакко и Ванцетти, 15.