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Саратовцев приглашают на бесплатную пешеходную экскурсию

Новости
Саратовцев приглашают на бесплатную пешеходную экскурсию


Городской центр им. П.А. Столыпина приглашает на пешеходную экскурсию «Гагарин на Саратовской земле».

В ходе экскурсии жители и гости города узнают о том, как Ю.А. Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме и почему увлекся авиацией. Экскурсовод Дмитрий Эйрих расскажет о поступлении в саратовский аэроклуб, а также о первом самостоятельном полете Юрия Алексеевича на самолёте Як-18.

В начале экскурсии приготовьте сканер qr-кодов в своем мобильном телефоне: это нужно для того чтобы добавиться в группу в Telegram на время экскурсии для просмотра иллюстраций.

Экскурсия пройдет бесплатно и без предварительной записи 17 апреля в 18.00. Место сбора - ул. Сакко и Ванцетти, 15.