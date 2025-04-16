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Радищевский музей чествует 80-летие Великой Победы масштабной юбилейной выставкой «Свет Победы»
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Радищевский музей чествует 80-летие Великой Победы масштабной юбилейной выставкой «Свет Победы»

Новости
Радищевский музей чествует 80-летие Великой Победы масштабной юбилейной выставкой «Свет Победы»


17 апреля в корпусе Радищевского музея на ул. Первомайской, 75 состоится презентация масштабной юбилейной выставки «Свет Победы», посвященной 80-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

В экспозиции представлено более 100 произведений из собрания Радищевского музея: живопись, графика, агитационные плакаты, скульптура, архивные материалы, – а также документальные военные кинодокументы из архива Нижне-Волжской студии кинохроники.
На выставке три раздела. В первый включены произведения живописи, в числе которых и полотна знаменитых столичных мастеров Павла Кузнецова, Юрия Пименова, Дмитрия Мочальского, Порфирия Крылова, Михаила Куприянова, созданные в годы войны, и работы известных саратовских живописцев Ивана Новосельцева, Анатолия Учаева, Виктора Чудина, написанные в 1950–1990-е годы и посвященные памяти и подвигу народа-победителя.

Второй раздел выставки посвящен политическому плакату – агитационному искусству, которое было призвано мгновенно реагировать на события, происходившие на фронте и в тылу, поднимать боевой дух, вдохновлять на героические свершения и вселять уверенность в победе над врагом. На выставке представлены листы политической карикатуры Кукрыниксов и один из их самых знаменитых плакатов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». Рядом с ними работы саратовских художников Николая Архангельского, Бориса Боброва, Александра Чечнева, Леонида Ельковича, которые принимали участие в выпуске «Агит-окон». Этот раздел дополняют архивные документы и фотографии художников-участников войны. Фронтовые зарисовки Михаила Полякова и Михаила Аринина, поступившие в собрание Радищевского музея совсем недавно, будут показаны впервые.

В следующем разделе представлены графические произведения, значительная часть которых выполнена ленинградскими мастерами, пережившими страшную блокаду города и участвовавшими в боевых действиях. Иван Астапов, Анатолий Каплун, Юрий Непринцев, Михаил Платунов, Лидия Гагарина запечатлели трагические страницы обороны Ленинграда, его героической борьбы и выживания, картины разрушений дворцово-парковых ансамблей Петергофа и Гатчины.

Выставка станет данью памяти и уважения мужеству и беспримерному героизму нашего народа, победившего фашизм.