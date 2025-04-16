Студентка Губернаторского колледжа получила медальон «За профессионализм»

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В Оренбурге прошел Межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Саратовскую область в соревнованиях представила студентка Губернаторского колледжа Ложкина Виктория, победитель регионального этапа.В течение трех дней конкурсанты выполняли задания по четырем модулям. Виктория обрабатывала кадровые операции, формировала дела на постоянное хранение, подготовила мероприятие для руководителя.По итогам соревнований Виктория заняла 4-ое место, показав высокий профессиональный уровень и результат упорной работы. Кроме того, студентка стала обладателем медальона «За профессионализм».