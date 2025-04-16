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Студентка Губернаторского колледжа получила медальон «За профессионализм»

Новости / Общество
Студентка Губернаторского колледжа получила медальон «За профессионализм»

В Оренбурге прошел Межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Саратовскую область в соревнованиях представила студентка Губернаторского колледжа Ложкина Виктория, победитель регионального этапа.

В течение трех дней конкурсанты выполняли задания по четырем модулям. Виктория обрабатывала кадровые операции, формировала дела на постоянное хранение, подготовила мероприятие для руководителя.

По итогам соревнований Виктория заняла 4-ое место, показав высокий профессиональный уровень и результат упорной работы. Кроме того, студентка стала обладателем медальона «За профессионализм».