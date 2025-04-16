Николай Сергеев о брутто-маршрутах: «Работают как часы»

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Исполняющий обязанности министра транспорта Саратовской области Николай Сергеев прокомментировал работу нового маршрута по модели брутто-контрактов.Напоминаем, что вчера в рамках подписанного контракта на линию вышли автобусы № 11А. По инициативе губернатора Романа Бусаргина в прошлом году по этой схеме заработали автобусные маршруты №6А и №90. Работа в этом направлении продолжается и в этом году.«Главой региона нашему ведомству была поставлена задача развивать в регионе пассажирские перевозки по схеме брутто-контрактов, – отметил Николай Сергеев. – Основные требования к перевозчикам в разрезе этих контрактов: выпускать на линию исключительно исправный подвижной состав, неукоснительно соблюдать режим движения, обеспечивать надлежащее санитарное состояние автобусов.Вчера в Саратове заработал новый маршрут №11А, он соединяет центр города с динамично развивающимися районами Солнечный и Солнечный-2, проходит в непосредственной близости от крупнейших высших учебных заведений – СГУ имени Н.Г, Чернышевского, Вавиловского университета, ПИУ имени П.А. Столыпина, иных образовательных учреждений. Маршрут, работающий «как часы» позволит жителям удаленных от центра города районов утром добраться до работы, учебы, вечером вернуться домой».График движения автобусов в пиковое время составляет 5 минут, в межпиковое время – 5-10 минут, в вечернее время после 22:00 – 10-20 минут. Начало работы маршрута с остановки «Ул. Кузнецова» – 5:00 утра, время отправления последнего рейса с Музейной площади – 23:00, завершает работу маршрут в 00:15.«Очень доволен поездкой! Автобус по брутто-контракту оказался комфортным и современным — сиденья удобные, в салоне чисто. Водитель вежливый, едет аккуратно, соблюдая правила дорожного движения. Приятно удивлён качеством обслуживания, теперь буду чаще пользоваться таким транспортом!», - поделился Матвей, пассажир автобуса по маршруту 11А.По словам Николая Сергеева, на маршруте №11А предусмотрена работа 30 низкопольных автобусов большого класса, оснащенных системой ГЛОНАСС, кондиционерами, электронными табло, отображающими информацию о маршруте, пандусами для перевозки пассажиров из числа инвалидов, комплексами видеонаблюдения. С 1 июня текущего года все автобусы этого маршрута будут оснащены системой мониторинга пассажиропотока. До 1 августа машины оснастят бескондукторной системой оплаты проезда – валидаторами.