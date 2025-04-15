В Нижнем Новгороде состоялось заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

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15 апреля в административном центре Приволжского федерального округа прошло первое в 2025 году заседание Попечительского совета фонда. В нем приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, председатель Попечительского совета фонда, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.На заседании обсудили вопросы оказания многопрофильной помощи ветеранам СВО на примере регионов Приволжского федерального округа и взаимодействие фонда с комиссией Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Также на повестку заседания для утверждения Попечительским советом был вынесен вопрос о включении адаптивной одежды в перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений.«За два года работы фонд «Защитники Отечества» выстроил комплексную систему поддержки ветеранов СВО и их близких, существенно расширил свои полномочия. Например, на фонд была возложена функция доплаты в один миллион рублей к уже полученной за ранение выплате. Также недавно мы стали помогать членам семей пропавших без вести участников спецоперации. Многие наши достижения стали возможными благодаря работе попечительского совета фонда, который утверждает ряд инициатив, в том числе расширение перечня технических средств реабилитации и адаптации жилых помещений. На сегодняшнем заседании попечительский совет утвердил включение в этот перечень адаптивной одежды, которую теперь фонд сможет выдавать ветеранам с инвалидностью. Напомню, такое поручение дал Президент России Владимир Путин, и мы активно работаем над его реализацией», – подчеркнула Анна Цивилева.Для этого фонд организует Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который призван содействовать развитию рынка адаптивной одежды, поиску новых идей и технологий в области дизайна, развитию качества, а также мотивировать отечественных производителей на создание специализированных моделей, в конечном итоге формируя новый социальный контракт для общества.Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что вопросы оказания помощи ветеранам спецоперации и членам их семей находятся в фокусе внимания региональных органов власти, и высоко оценил работу филиалов фонда в Приволжском федеральном округе.«С момента открытия филиалов госфонда «Защитники Отечества» в Приволжском федеральном округе принято более 200 тысяч граждан, рассмотрено почти 450 тысяч обращений. Подавляющее большинство из них касались социальной поддержки и юридической помощи. Продолжается активное вовлечение ветеранов в систему государственного управления. Госфонд вовлечен в реализацию региональных кадровых программ для участников СВО. В округе заявки на участие в них подали 11 тысяч человек, часть ветеранов уже прошли тестирование и получили консультации на базе филиалов фонда», – пояснил Игорь Комаров.По данным филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области пости за два года в филиал за содействием обратилось более 10 тысяч человек, социальные координаторы взяли в работу более 14 тысяч обращений, большая часть которых на данный момент уже решена. В основном вопросы касаются получения удостоверения ветерана боевых действий, получения выплат, связанных с участием в специальной военной операции, назначения мер социальной поддержки и получения юридической помощи.Проведение выездных заседаний Попечительского совета фонда в федеральных округах – новый для фонда формат работы в регионах, который будет способствовать получению прямой обратной связи от филиалов и повышению качества работы.