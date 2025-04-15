Общественники поддержали решение губернатора о проведении Всероссийской акции «Бессмертный полк» онлайн

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Авезниязов Сергей Климентьевич, руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»:В Саратове принято решение о проведении акции «Бессмертный полк» в онлайн формате. Данную инициативу полностью поддерживаю. Считаю, что в первую очередь с учетом проведения СВО нам, наследникам Победы, необходимо гарантировать безопасность жителей при подготовке и проведении патриотических мероприятий. Я ежегодно принимаю участие в данной акции в онлайн формате. Без проблем захожу на сайт www.polkrf.ru и размещаю своих героев на интернет портале. Это быстро, просто, удобно и безопасно.С учетом современных реалий с максимальной степенью безопасности 7 мая состоится патриотическое мероприятие "Память Поколений", 8 мая будет организовано торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона на Театральной площади, а 9 мая в честь великой Победы запущен праздничный салют.Усков Евгений Иванович, первый заместитель Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведение акции «Бессмертный полк» приобретает особое значение. Эта инициатива позволяет нам не только почтить память тех, кто сражался за наше будущее, но и сохранить связь поколений. Сегодня для нас безопасность граждан превыше всего, поддерживаю решение Губернатора о проведении акции в онлайн формате. Проведение акции в онлайн формате позволит объединить людей независимо от их местонахождения. Это особенно важно сегодня, когда нам необходимо гарантировать безопасность и здоровье наших граждан. Я уверен, что благодаря совместным усилиям акция в этом формате станет такой же значимой и трогательной, объединяя миллионы людей в общей памяти о героях. Благодарю каждого, кто присоединится и поддержит эту важнейшую инициативу.