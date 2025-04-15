С начала года по программе «Земский врач/Земский фельдшер» в области привлечено 10 медицинских специалистов

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Под председательством первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области Елены Степченковой в формате видеоконференции прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению документов медицинских работников на получение единовременных компенсационных выплат в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».Комиссией рассмотрены документы 4 средних медработников 4 муниципальных районов области.По программе «Земский врач»/«Земский фельдшер» в текущем году планируется привлечь 63 медицинских работника.«В Саратовской области для привлечения и закрепления медицинских кадров на постоянной основе реализуется целый комплекс мероприятий, в том числе и дополнительная компенсационная выплата тем, кто поедет в отдаленные районы области в рамках реализации программы «Земский врач/Земский фельдшер». Убеждена, что эти меры поддержки в рамках принятой программы наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным, помогут привлечь в села специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи. Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», - заключила первый заместитель министра.